Juvecaserta ‘on the road’ | chiacchierata con Diego Jordan Lucas

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAl ferro, con i retrorazzi, di prepotenza, a concludere di potenza, spesso un canestro decisivo, anche quando l’attacco sembra non girare, anche a costo di crearsi dal nulla un tiro da solo. Non ci potrebbe essere una descrizione più calzante per, un agente in missione al servizio della Ble Decò2021 cara al presidente Francesco Farinaro, uno di quelli che ha scelto di rimanere a vestire la maglia bianconera e che quest’anno avrà la possibilità di allargare i suoi orizzonti cestistici giocando anche nello spot di guardia laddove la passata stagione era il cuore della cabina di regia. Sorriso di quelli che ti sfidano, voglia di divertirsi e un talento che si mescola anche a quel briciolo di follia cestistica che non guasta affatto, Agent Zero – dal suo numero ...