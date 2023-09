Dopo l’addio a Matilda a fine luglio | in casa Ferragnez è arrivata una golden retriever già diventata la migliore amica di Leo e Vitto

Chiara Ferragni e Fedez danno il benvenuto a Paloma, il loro nuovo canea Matilda a fine luglio, in casa Ferragnez è arrivata una golden retriever già diventata la migliore amica di Leo e Vitto di Concetta Desando 'B envenuta in famiglia Paloma': così Chiara ...... la squadra non ha assorbitodi Erik ten Hag , oggi sulla ... A gennaio era già fallito'esperimento Schreuder -'ex tecnico ...Schreuder -'ex tecnico del Club Brugge è stato esonerato...

Jacobs tra Padova e gli Stati Uniti: dopo l’addio a Camossi il campione olimpico prepara il futuro la Repubblica