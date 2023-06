Gazzetta – Allenatore Napoli | De Laurentiis a cena con Garcia Poi Galtier e Benitez

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 giugno 2023) 2023-06-10 09:39:43 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Con l’ipotesi Italiano sfumata, prendono corpo altre candidature per guidare i campioni d’Italia dopo Spalletti Erano quaranta e resteranno tali, perché non c’è stata nemmeno l’opportunità di inserire Vincenzo Italiano nella lista degli allenatori che impegna i pensieri di Aurelio De. L’incontro tra il tecnico della Fiorentina e l’intera dirigenza viola è stato positivo e costruttivo, si ripartirà dalle due finali e da un’idea di gioco con cui ilcontinuerà a confrontarsi soltanto in veste di avversario. Dopotutto il presidente delera stato chiaro in tal senso, non avrebbe fatto alcun tentativo se non nel caso in cui fosse stato lo stesso Italiano a manifestare la volontà di cambiare squadra. I rapporti ...