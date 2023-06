Caserta | precipita un Piper | soccorsi in azione

(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – Unto nella zona di Cellole, in provincia di. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, carabinieri e 118 per i. A bordo del velivolo ci sarebbero due persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il velivolo è caduto nella zona di Cellole. A bordo ci sarebbero due persone Un Piper è precipitato nella zona di Cellole, in provincia di. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, carabinieri e 118 per i soccorsi. A bordo del velivolo ci sarebbero due persone.Un velivolo Piper è precipitato a Cellole , nei pressi di un caseificio. E' successo venti minuti fa, in un'area per fortuna non abitata. Sul posto si trovano i vigili del fuoco die i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca . Il Piper è stato concepito come velivolo militare da collegamento e osservazione, al momento non si sa ancora se ci sono feriti nell'...Dato chefra gli studenti con le famiglie più svantaggiate crolla a 171: oltre 30 punti ... Enna, Crotone, Agrigento, Brindisi,, Napoli, Cosenza, Sassari, Messina, Catanzaro, Vibo ...

Cade aereo Piper con 2 persone a bordo, precipitato in area non ... Fanpage.it

(Adnkronos) – Un Piper è precipitato nella zona di Cellole, in provincia di Caserta. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, carabinieri e 118 per i soccorsi. A bordo del velivolo ci sarebbero due ...Caserta, 10 giugno 2023 - Un piccolo aereo è precipitato vicino a Cellole, nel Casertano. A bordo c'erano due persone. Il Piper è caduto in un canalone in un'area non abitata. Sul posto si sono recati ...