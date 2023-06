Fumo e cenere dal Canada | è emergenza a New York Il governatore | “Aria malsana”

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – Ildi NewKathy Hochul ha dichiarato lo stato di ”” dopo che l’della città è diventata ”” a causa degli incendi in. Sono scattati allarmi per l’inquinamento atmosferico che ha raggiunto livelli ”di crisi di” a New, ha dichiarato Hochul. Decine di milioni di persone in Nord America si sono svegliate ieri con pericolosi livelli della qualità dell’. Ilha ricoperto vaste aree dell’Ontario e del Quebec, mentre una foschia arancione è sospesa su gran parte degli Stati Uniti nord-orientali. Alcune città, tra cui Toronto e New, hanno registrato per breve tempo la peggiore qualità dell’al ...

Una coltre grigia avvolge New York. Ile le ceneri degli incendi divampati in Canada raggiungono la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, dove l'allerta per la qualit dell'aria scattata per 100 milioni di americani. ...Il sistema ospedaliero pubblico della città di New York ha rivelato di aver registrato un notevole aumento di pazienti con problemi respiratori dovuti all'aria piena diGli incendi divampati in Canada nei giorni scorsi hanno generato una nube diche ha raggiunto anche New York tingendo il cielo di arancio e rendendo l 'aria irrespirabile . La nube ha sorvolato gran parte del nord est degli Stati Uniti dove è stata diramata un'...

Fumo e cenere dal Canada, New York soffoca nel grigiore Agenzia ANSA

È allarme nella città di New York, letteralmente avvolta da una nube tossica, da cenere e polvere a causa di una serie di incedi in Canada.Gli incendi del Canada stanno facendo arrivare una densa coltre di fumo su tutti gli stati del Nord Est degli Usa: i livelli din inquinamento sono tali che ormai si parla di emergenza e la situazione ...