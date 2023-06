Gasperini sul futuro | “Se le valutazioni non sono in linea | poi nascono difficoltà”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’Atalanta torna in Europa e festeggia il quinto posto. Tutto lo stadio in festa, ma il pensiero è tutto per Gian Pieroe per il suo. Resterà o no? In conferenza stampa il tecnico è protagonista di un discorso lungo, che parte dall’importanza di chiarire gli obiettivi. “Sarà fondamentale, perché l’anno prossimo c’è una competizione durissima, in cui ci son squadre molto forti. Saremo testa di serie ed è una grandissima cosa, mentre il campionato sarà molto difficile, come il girone di ritorno di quest’anno. Noi siamo sempre stati in alto, abbiamo avuto parecchi nervosismi, non tanto da parte della gente, che ci ha sempre sostenuto. Ho delle sensazioni, che non ritengo siano giuste, mamie. E devono anche combaciare”. “Io quest’anno non davo per scontato che la squadra fosse da Europa League”, prosegue, “nessuno ha ...