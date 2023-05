Uomini e Donne | Ida Platano fuori di sé sui social | “Mio figlio non è un bastardo!”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Raramente i followers di Idasu Instagram hanno visto la loro beniamina così arrabbiata come nel pomeriggio di ieri, quando ha avuto uno sfogo furioso dopo che un utente – un hater – aveva definito lei una poco di buono e suoSamuele un “bastardo” senza un padre. L’ex dama de trono over ha pubblicato quindi un video nel quale ha ricoperto di insulti l’hater e soprattutto ha dichiarato che prenderà provvedimenti legali. Ma quali sono state esattamente le parole che hanno fatto arrabbiare Ida?, Idadi sé su Instagram: “Vergognatevi” “Non sai trovarti un uomo e un padre per tuo, fai pena” aveva scritto un hater a Ida. E ancora: “Ma non ti vergogni a comportarti così. Hai un ...

Pinuccia dilancia la sua prima canzone. La lady del Trono over si dedica alla musica con un singolo dal sapore estivo e ritmo travolgente. Ad annunciarlo sono gli autori del brano che si ...Questa è, ad oggi, la seconda neoplasia più frequente neglie la terza nelle. L'obiettivo è quello di stimolare le Istituzioni a inserire questa tipologia di screening per la diagnosi ...Questa è, ad oggi, la seconda neoplasia più frequente neglie la terza nelle. L'obiettivo è quello di stimolare le Istituzioni a inserire questa tipologia di screening per la diagnosi ...

Uomini e donne, la "strana coppia": prima si contendevano il tronista e oggi sono a pranzo insieme Today.it

L'ex discussa dama del trono over, Pinuccia, torna alla ribalta: stando ad alcune indiscrezioni, pubblicherà presto la sua prima canzone. Vediamo insieme i dettagli della notizia.Teresa Langella e Andrea Dal Corso non trovano il ristorante per il matrimonio. L'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno pubblicato delle simpaticissime stories Instagram ...