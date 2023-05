Uomini e Donne news | Cristian Di Carlo lancia una frecciata a Carlo Alberto Mancini dopo la rottura con Nicole Santinelli

(Di domenica 28 maggio 2023)Di, ex corteggiatore di, ha recentemente commentato sul suo profilo Instagram latra la tronista e, la sua scelta aaver lasciato il programma di Maria De Filippi a seguito del “bigliettino gate”,non ha perso l’opportunità per dire la sua in merito alla storia chiusa tra, avventandosi in maniera particolare sull’annuncio dato da quest’ultimo durante una diretta social.Di ...

Dedico il premio a tutti i giovani registie quelli che non riescono a fare il loro film"." concludono Moraca e Palazzi " sono al centro della crisi climatica in primo luogo perché, man mano che gli impatti del riscaldamento globale aumentano, milioni di persone ...E ancora: 'Siamo lee gliche ogni giorno portano avanti il Paese lavorando nei bar e nei ristoranti, nei magazzini e nelle fabbriche, in cambio di paghe da fame e nessun diritto . Siamo ...

Carlo e Nicole, l’ultima coppia che si è formata quest’anno a Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Lui è originario dell’Emilia Romagna, la regione che… Leggi ...Dobbiamo invertire la rotta con politiche intelligenti e continuative per l’indipendenza economica dei giovani, il lavoro femminile e la parità di genere. Ma non basterà. Per i demografi «nella nostra ...