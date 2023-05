Marotta lo conferma | ma Inzaghi non risparmia la frecciata | visioni differenti di una stagione ad alta tensione

(Di domenica 28 maggio 2023) “Per la società era più importante battere oggi l’Atalanta che il Manchester City in finale”. Subito dopo Inter-Atalanta...

Lui, l'uomo specialista delle coppe, si è conquistato laper la prossima stagione sul campo centrando matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Per carità,lo ...... la prestigiosa finale di Coppa Italia Serie D, mister ChiappellaD'Aniello tra i pali e una difesa a tre con Perico a destra, Colombara in mezzo e Minotti a sinistra; a centrocampo...... la prestigiosa finale di Coppa Italia Serie D, mister ChiappellaD'Aniello tra i pali e una difesa a tre con Perico a destra, Colombara in mezzo e Minotti a sinistra; a centrocampo...

Marotta lo conferma, ma Inzaghi non risparmia la frecciata Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. “Per la società era più importante battere oggi l’Atalanta che il Manchester City in finale”. Subito dopo Inter-Atalanta la frecciata di Simone Inzaghi è servita. Lui ...Le dichiarazioni dell'Ad nerazzurro prima della partita tra Inter e Atalanta valevole per la penultima giornata di Serie A ...