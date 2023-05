Bastoni regista basso | in Inter-Atalanta con facoltà di recidere

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023) Alessandroserve un’altra prestazione magistrale in(3-2). Il difensore indossa sin dai primi secondi i panni delaggiunto, avviando l’azione del vantaggio. VALORE AGGIUNTO – Non è la prima volta che vediamo un’azione costruita così da Alessandro. Eppure anche nei primi secondi diil difensore fa aumentare l’altezza delle sopracciglia dei suoi tifosi. Trovando un passaggio preciso, teso, di oltre quaranta metri, che dall’areaista porta alla trequarti offensiva. E arriva perfetto sui piedi di Romelu Lukaku, che lo rovescia subito su Lautaro Martinez, lanciandosi nel frattempo nello spazio. Il resto è storia, come si suol dire. Non è la prima volta cherovescia le sorti ...