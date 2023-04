Riformare l’Italia, l’occasione che Draghi non colse. Il corsivo di Cangini (Di domenica 2 aprile 2023) C’è, per dirla con Giuseppe Prezzolini, l’Italia dei furbi: abbiamo fatto man bassa dei fondi disponibili più di ogni altro Paese europeo, incuranti del fatto che buona parte di essi erano prestiti e non regalie. E c’è, per dirla con Leo Longanesi, l’Italia ingovernabile e ingovernata: abbiamo redatto 180mila progetti, ne abbiamo completato l’1%, abbiamo speso il 6% dei finanziamenti ottenuti. Ci sono, dunque, nella vicenda Pnrr, tutte le nostre fragilità e tutti i nostri peggiori vizi nazionali. Siamo l’unico Stato occidentale che per affrontare le crisi globali che la Storia ci ha ingratamente imposto ha dovuto commissariare il governo dei partiti con personalità esterne alla politica (da Ciampi, a Monti, a Draghi). Siamo l’unico Paese occidentale che, non avendo una Pubblica amministrazione funzionante e un sistema politico ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) C’è, per dirla con Giuseppe Prezzolini,dei furbi: abbiamo fatto man bassa dei fondi disponibili più di ogni altro Paese europeo, incuranti del fatto che buona parte di essi erano prestiti e non regalie. E c’è, per dirla con Leo Longanesi,ingovernabile e ingovernata: abbiamo redatto 180mila progetti, ne abbiamo completato l’1%, abbiamo speso il 6% dei finanziamenti ottenuti. Ci sono, dunque, nella vicenda Pnrr, tutte le nostre fragilità e tutti i nostri peggiori vizi nazionali. Siamo l’unico Stato occidentale che per affrontare le crisi globali che la Storia ci ha ingratamente imposto ha dovuto commissariare il governo dei partiti con personalità esterne alla politica (da Ciampi, a Monti, a). Siamo l’unico Paese occidentale che, non avendo una Pubblica amministrazione funzionante e un sistema politico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enricoares : @CristinaMolendi @GiorgiaMeloni Ma Perché é pronta si é preparata da 20 anni a riformare questo paese . Peccato che… - fabry0374 : Penso che l'unica inchiesta reale da fare in Italia sua sulla #FIGC che mi sembra un organo completamente da cancel… - UGLConf : Su Il Giornale d'Italia, Dati Istat, Francesco Paolo Capone, Leader UGL: “Riformare centri per l’impiego e politich… - paolozamburlini : #Salvini , che dichiara di non capire una pagella di V elementare, vuole riformare il Codice degli Appalti. Questo… - ItalyinMalta : RT @ItalyMFA: SdS @tripodimaria ai lavori del Gruppo 'Uniting for Consensus': 'l'Italia ???? vuole riformare il Consiglio di Sicurezza delle… -

La Finlandia è nella Nato e oggi va al voto Alcuni approfondimenti internazionali di Policy Maker : L'Italia è (ancora) in prima fila per riformare il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, ecco come Nato, adesso per il dopo Stoltenberg (oltre ... Stipendi europei Bello sarebbe, ma è il Primo Aprile! Perché anche questo è un problema: non si può riformare lo stato ... consentendo carriera ed emolumenti coerenti con l'Europa Nell'...#tecnicadellascuola #news #scuola #italia #docenti Mattarella - Meloni, l'incontro per mettere a fuoco Pnrr, migranti e Ue Che poteva essere una partita difficile per l'Italia era una cosa risaputa . Troppi 200miliardi da programmare ... Ma l'occasione di ... Ma l'occasione di riformare e rinnovare il Bel Paese è troppo ... Alcuni approfondimenti internazionali di Policy Maker :è (ancora) in prima fila peril Consiglio di Sicurezza dell'Onu, ecco come Nato, adesso per il dopo Stoltenberg (oltre ...Perché anche questo è un problema: non si puòlo stato ... consentendo carriera ed emolumenti coerenti con'Europa Nell'...#tecnicadellascuola #news #scuola ##docentiChe poteva essere una partita difficile perera una cosa risaputa . Troppi 200miliardi da programmare ... Ma'occasione di ... Ma'occasione die rinnovare il Bel Paese è troppo ... Vino, la riforma europea delle indicazioni geografiche spazzerà via i «Prosek» Il Sole 24 ORE