Diritto di prelazione su una casa: a chi spetta e quando scatta | Guai se non conosci le nuove regole (Di domenica 2 aprile 2023) Sulla casa c'è il Diritto di prelazione da parte di vari soggetti. Se non conosci le regole aggiornate puoi trovarti nei Guai. Il Diritto di prelazione è contemplato dalla legge. Per fare un esempio il proprietario che vende una casa affittata deve offrire la prelazione al suo inquilino. I casi di prelazione sono molteplici e importanti da conoscere perché si tratta di un Diritto con contorni netti. quando una casa è posta in vendita, alcuni hanno Diritto di acquistarla venendo preferiti agli altri. Diritto di prelazione casa, ecco come funziona – ilovetrading.it

