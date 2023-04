ChatGPT bloccata in Italia dal Garante Privacy (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Il Garante Privacy ha recentemente deciso di bloccare con effetto immediato ChatGPT in Italia a causa dei problemi riguardanti la violazione della Privacy. Questo divieto, in realtà, non sorprende affatto. Per quanto sorprendenti possano essere i chatbot di intelligenza artificiale, il loro funzionamento deve necessariamente regolamentato, soprattutto in ambito Privacy. Scopriamo insieme tutti i dettagli. ChatGPT bloccata in Italia Aziende come OpenAI, Microsoft e Google devono necessariamente utilizzare ingenti quantità di dati per addestrare questi chatbot, come ChatGPT. Il problema, infatti, riguarda proprio questi dati e, più nello specifico, capire da dove ChatGPT li raccolga. Il ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Ilha recentemente deciso di bloccare con effetto immediatoina causa dei problemi riguardanti la violazione della. Questo divieto, in realtà, non sorprende affatto. Per quanto sorprendenti possano essere i chatbot di intelligenza artificiale, il loro funzionamento deve necessariamente regolamentato, soprattutto in ambito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.inAziende come OpenAI, Microsoft e Google devono necessariamente utilizzare ingenti quantità di dati per addestrare questi chatbot, come. Il problema, infatti, riguarda proprio questi dati e, più nello specifico, capire da doveli raccolga. Il ...

