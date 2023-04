Autismo, inclusione a Solaro con il progetto in gelateria (Di domenica 2 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un interessante progetto di inclusione lavorativa ha visto protagonisti in queste settimane i ragazzi dell’associazione In X Aut, integrazione e solidarietà per l’Autismo di Solaro, con la collaborazione della gelateria dell’Arco. Durante alcuni pomeriggi del sabato, i ragazzi seguiti dall’associazione, a turno, hanno avuto l’opportunità di svolgere mansioni all’interno della gelateria, rapportandosi con il personale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 2 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un interessantedilavorativa ha visto protagonisti in queste settimane i ragazzi dell’associazione In X Aut, integrazione e solidarietà per l’di, con la collaborazione delladell’Arco. Durante alcuni pomeriggi del sabato, i ragazzi seguiti dall’associazione, a turno, hanno avuto l’opportunità di svolgere mansioni all’interno della, rapportandosi con il personale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : 'L'arte e il lavoro sono l'antidoto all'isolamento'. Per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, st… - gualtierieurope : Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo #RomaCapitale rinnova il suo impegno per garantire piena… - FNInfermieri : La giornata mondiale dell'#autismo promuove il contrasto alla discriminazione e all’isolamento che ancora colpiscon… - TangoCool84 : RT @GuidoCrosetto: #2aprile ?? Nella Giornata mondiale sull'autismo prosegue l'impegno della @MinisteroDifesa per l'integrazione e inclusion… - MauroGiubileo : RT @GuidoCrosetto: #2aprile ?? Nella Giornata mondiale sull'autismo prosegue l'impegno della @MinisteroDifesa per l'integrazione e inclusion… -