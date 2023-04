Misiani commissario del Pd in Campania | Giovani Fi | “Gli regaleremo un navigatore”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al bergamasco, Antonio, per il suo nuovo incarico didel Pd regionale dellaun”. Ad annunciarlo sono icampani di Forza Italia guidati da Gianfranco Succoio. “Non vorremmo che durante il tragitto da Bergamo a Napoli il neosi perdesse”, dice Succoio. “Mentre Forza Italia è guidata da leader eletti nei propri territori, il partito democratico, non solo usa i seggi campani per eleggere paracadutati, ma ora – conclude il coordinatore azzurro dei– addirittura sceglie undi Bergamo per governare il partito”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.