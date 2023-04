Marco Mengoni: la nuova versione di Due Vite per l’Eurovision 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo essersi preso del tempo per decidere, alla fine Marco Mengoni ha scelto di portare Due Vite all’Eurovision Song Contest. Il primo problema è stata la durata del brano, che da 3:45 minuti è dovuta passare a 3 minuti tondi, tagliando quindi ben 45 secondi e queste parti di testo… Siamo fermi in un tempo così Che solleva le strade Con il cielo ad un passo da qui Siamo i mostri e le fate Dovrei telefonarti Dirti le cose che sento Ma ho finito le scuse E non ho più difese E poi, nel primo ritornello: E tu non dormi E dove sarai? Dove vai? Quando la vita poi esagera Tutte le corse e gli schiaffi, gli sbagli che fai Quando qualcosa ti agita Anticipato anche l’inizio della parte cantata, nella versione normale Marco inizia a cantare al quinto secondo, mentre in questa comincia dopo appena ... Leggi su biccy (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo essersi preso del tempo per decidere, alla fineha scelto di portare DuealSong Contest. Il primo problema è stata la durata del brano, che da 3:45 minuti è dovuta passare a 3 minuti tondi, tagliando quindi ben 45 secondi e queste parti di testo… Siamo fermi in un tempo così Che solleva le strade Con il cielo ad un passo da qui Siamo i mostri e le fate Dovrei telefonarti Dirti le cose che sento Ma ho finito le scuse E non ho più difese E poi, nel primo ritornello: E tu non dormi E dove sarai? Dove vai? Quando la vita poi esagera Tutte le corse e gli schiaffi, gli sbagli che fai Quando qualcosa ti agita Anticipato anche l’inizio della parte cantata, nellanormaleinizia a cantare al quinto secondo, mentre in questa comincia dopo appena ...

