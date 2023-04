GdS – Milan, Baldanzi è un obiettivo se va via Diaz (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 08:06:08 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il trequartista dell’Empoli è tra le sorprese del campionato e ha un costo accessibile: è un’idea rossonera se il Real riporterà Brahim a Madrid Da Elliott a RedBird, il Milan ha cambiato gestione restando sotto la stessa bandiera americana e sventolando la stessa strategia. Attenzione al bilancio, ricerca della sostenibilità finanziaria, mercato rivolto ai giovani che possano valorizzarsi in rossonero. Tommaso Baldanzi corrisponde perfettamente all’identikit: 20 anni, 18 presenze e 4 gol alla prima stagione in Serie A con l’Empoli, una valutazione del cartellino che oggi non supera i 15 milioni. Numeri che possono crescere ancora: Baldanzi avrà più esperienza, potrà migliorare lo score in campionato dopo ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 08:06:08 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il trequartista dell’Empoli è tra le sorprese del campionato e ha un costo accessibile: è un’idea rossonera se il Real riporterà Brahim a Madrid Da Elliott a RedBird, ilha cambiato gestione restando sotto la stessa bandiera americana e sventolando la stessa strategia. Attenzione al bilancio, ricerca della sostenibilità finanziaria, mercato rivolto ai giovani che possano valorizzarsi in rossonero. Tommasocorrisponde perfettamente all’identikit: 20 anni, 18 presenze e 4 gol alla prima stagione in Serie A con l’Empoli, una valutazione del cartellino che oggi non supera i 15 milioni. Numeri che possono crescere ancora:avrà più esperienza, potrà migliorare lo score in campionato dopo ...

