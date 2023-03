John Malkovich | «Si vive senza capire granché Quando si afferra il senso della vita è tempo di morire»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sette, settimanale del CorriereSera, intervista. A dicembre compie 70 anni. Non ha mai vinto un Oscar e conta solo due nomination su 130 titolisua carriera (come attore non protagonista di Nel centro del mirino e Le stagioni del cuore). «Meglio così, non avrei mai saputo fare un discorso. E poi non sono questi i riconoscimenti che cerco, per quanto gratificanti, né mi interessa essere ricordato da gente che non conosco. Il più grande premio, per me, è stato fare lache sognavo e che ancora sto facendo». Malkovic ha appena presentato alla Berlinale, fuori concorso, “Seneca – On the Creation of Earthquakes” di Robert Schwentke, un’opera che racconta la morte del filosofo ordinata da Nerone, di cui era stato tutore e consigliere. Nel film, Seneca sembra riflettere sul ...

Essere John Malkovich non è certo una novità, dato che è uscito nel 1999, ma è un film da vedere assolutamente se non lo avete già fatto. E quale occasione migliore, visto che ad aprile arriva su ...