DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: Bagnaia si migliora, iniziano ad abbassarsi i tempi (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP 20.40 Torna ai box Bagnaia, evidentemente la pioggia darà tregua e i piloti rientreranno per il time attack negli ultimi dieci minuti. 20.38 Bagnaia in pista adesso con gomma usata, ma non si migliora: deve ancora montare gomme soft. 20.36 Quasi tutti ai box, continua a girare Rins che è attualmente in quinta posizione nella classifica combinata. 20.33 Miglior tempo di sessione per Alex Rins: 1:39.603 il suo crono, ancora quattro decimi più lento rispetto a quelli della mattina. 20.30 Rimangono inalterati i tempi in testa, sempre Vinales al comando. 20.27 C’è paura di pioggia e Bagnaia si migliora salendo in ottava ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale20.40 Torna ai box, evidentemente la pioggia darà tregua e i piloti rientreranno per il time attack negli ultimi dieci minuti. 20.38in pista adesso con gomma usata, ma non si: deve ancora montare gomme soft. 20.36 Quasi tutti ai box, continua a girare Rins che è attualmente in quinta posizione nella classifica combinata. 20.33 Miglior tempo di sessione per Alex Rins: 1:39.603 il suo crono, ancora quattro decimi più lento rispetto a quelli della mattina. 20.30 Rimangono inalterati iin testa, sempre Vinales al comando. 20.27 C’è paura di pioggia esisalendo in ottava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?? ???????????? ?????????????? ??'??' ?? ?????????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????????? ?? ?????????? I risultati ? - SkySportMotoGP : ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????? ?????????? ?? Pilota ok, Rins al comando del turno LIBERE 2 LIVE ?… - FormulaPassion : Segui con noi la diretta delle PL2 del Gran Premio dell'Argentina! Si decide chi va in Q2 domani a Termas de Rio Ho… - SkySportMotoGP : ?????????????? ???????????????????????? ?????? ???? ???????????? Primo turno targato Aprilia IL LIVE ? - gponedotcom : Ultima possibilità per i piloti di entrare direttamente in Q2. Nel primo turno dominio Aprilia, con Bagnaia ai limi… -