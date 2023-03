Pa | Scotto | ' oggi a manifestazione Fp-Cgil | serve pluriennale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Stamattina ho partecipato, insieme ai colleghi Sarracino e Ricciardi, a unaindetta dalla Fp-diretta da Serena Sorrentino per lanciare il piano straordinario per l'occupazione nella P.A. : 'Superare il precariato, costruire il Futuro'". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno. "Non esiste al mondo un apparato amministrativo pubblico che tolleri la presenza di quasi 90000 precari in settori delicatissimi quali la giustizia, la salute, gli enti locali e le funzioni centrali. Il blocco del turn over di questi anni ha reso evidente una carenza di organico che ha indebolito i diritti del cittadino a usufruire di servizi fondamentali. Entro il 2030 ben 700000 persone andranno in pensione: significa che interi settori resteranno sguarniti con rischi evidenti di collasso dell'intera ...