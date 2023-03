Gf Vip 7, Nikita sbugiardata da un video di Pechino Express: un copione già visto (Di giovedì 30 marzo 2023) La concorrente del Grande Fratello Vip Nikita ha mentito a tutti: il video che la incastra viene pubblicato sul web Nikita è ormai l’unica del gruppo dei Persiani che è riuscito arrivare alla finale del programma di Alfonso Signorini. Poco prima, la ragazza ha dovuto affrontare l’eliminazione della sua più cara amica all’interno della casa: Antonella Fiordalisi che, stando a quello che riporta la diretta interessata è stata eliminata per volere dei suoi stessi fan. Arriva in semifinale ed il primo televoto fa vincere Edoardo Tavassi che si aggiudica il quarto posto in finale. Ha inizio una catena che deve decretare non solo il prossimo eliminato, dopo Andrea, ma anche il nuovo finalista. Da questo televoto lampo Nikita ne esce vincitrice mentre Luca deve abbandonare per sempre i giochi. Durante questa puntata ricca di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 marzo 2023) La concorrente del Grande Fratello Vipha mentito a tutti: ilche la incastra viene pubblicato sul webè ormai l’unica del gruppo dei Persiani che è riuscito arrivare alla finale del programma di Alfonso Signorini. Poco prima, la ragazza ha dovuto affrontare l’eliminazione della sua più cara amica all’interno della casa: Antonella Fiordalisi che, stando a quello che riporta la diretta interessata è stata eliminata per volere dei suoi stessi fan. Arriva in semifinale ed il primo televoto fa vincere Edoardo Tavassi che si aggiudica il quarto posto in finale. Ha inizio una catena che deve decretare non solo il prossimo eliminato, dopo Andrea, ma anche il nuovo finalista. Da questo televoto lampone esce vincitrice mentre Luca deve abbandonare per sempre i giochi. Durante questa puntata ricca di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : “Nikita è la quinta finalista del Grande Fratello Vip!”? Oh no, Oh no, Oh no no no no!????? #GFvip #nikiters… - GrandeFratello : I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nik… - VanityFairIt : Più il #GFvip continua la sua corsa verso la finalissima e più siamo convinti che a fare la differenza in programmi… - Gio55981465 : RT @Savy0312: I vip trattano nikita come fosse la peggiore degli esseri umani. Anche oggi nessuno voleva fargli le domande per la radio! Il… - normabea1101 : RT @Savy0312: I vip trattano nikita come fosse la peggiore degli esseri umani. Anche oggi nessuno voleva fargli le domande per la radio! Il… -