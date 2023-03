Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Intermania, dai tifosi 20 milioni in più a Zhang: prima del nuovo stadio serve un'altra proprietà: Gli alti e bassi… - cmdotcom : #Inter mania, dai tifosi 20 milioni in più a #Zhang: prima del nuovo #stadio serve un'altra proprietà -

Ora ci aspettiamo una presa di posizione altrettanto decisa per la truffa subitatifosi interisti che, nonostante avessero il biglietto, non sono potuti entrare all'E stadio do Dragao . Sergio ...COME LA LUCCHESE - Missione impossibile e fallita per colpa di (o grazie a, dipendepunti di vista) Lautaro: 'Milano è nerazzurra'. E non rossonera, anche perché la squadra vista ieri, ...La scorsa estate i dirigenti nerazzurri hanno rifiutato i 50 milioni di euro offerticampioni di Francia: inizialmente poteva sembrare una 'prova di forza', col senno di poi si è rivelata una ...