No! Questa non è una foto delle proteste in Francia (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso di sabato 26 marzo 2023 è circolata una foto di Parigi attribuita alle attuali proteste contro la riforma delle pensioni in Francia. La stessa narrazione attribuita all’immagine è stata raccolta e condivisa dall’europarlamentare Francesca Donato commentando così: «Questa non è una semplice protesta per le pensioni, lo capite vero?». Quella ritratta non è affatto una protesta, ma una festa. Per chi ha fretta La foto viene erroneamente attribuita alle recenti proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. La stessa foto venne usata nel 2021 associata alle proteste contro il “green pass” francese. La foto risale al 2018 e riguarda i festeggiamenti per la ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso di sabato 26 marzo 2023 è circolata unadi Parigi attribuita alle attualicontro la riformapensioni in. La stessa narrazione attribuita all’immagine è stata raccolta e condivisa dall’europarlamentare Francesca Donato commentando così: «non è una semplice protesta per le pensioni, lo capite vero?». Quella ritratta non è affatto una protesta, ma una festa. Per chi ha fretta Laviene erroneamente attribuita alle recentiincontro la riformapensioni. La stessavenne usata nel 2021 associata allecontro il “green pass” francese. Larisale al 2018 e riguarda i festeggiamenti per la ...

