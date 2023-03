Amici 22, Emanuel Lo si scontra con la Celentano e con Malgioglio (Di domenica 26 marzo 2023) Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 22, Emanuel Lo si è scontrato con la Celentano e con Malgioglio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 marzo 2023) Nel corso della seconda puntata del Serale di22,Lo si èto con lae conL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IdaDiGrazia : #amici22 furia della Celentano contro Emanuel Lo: «Sei un ignorante». Gioffrè annulla la prova: «E' follia» - leggoit : #Amici22, la furia della Celentano contro Emanuel Lo «Sei un ignorante». Gioffrè annulla la prova «E' follia» - graorna72 : Emanuel Lo che per distruggere Ramon distrugge sé stessi e la sua squadra#amici - Susannagr17 : #amici22 e pensare che ad Amici di 10 anni fa tutti ballavano tutto!! Comunque sono d ' accordo con Emanuel Lo - lolamyonlylove : Ma allora non ascoltate. I ragazzi ad amici fanno OGNI mattina lezione di classico da 7 mesi. Non ci sono lezioni d… -