UeD, storia al capolinea tra due ex volti del Trono Over: “Meglio sapere delle verità non belle ora che dopo” (Di sabato 25 marzo 2023) È già scoppia una coppia nata nel Trono Over di UeD. Stando a quanto emerso dai social, la storia d’amore fra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano è già giunta al capolinea. A rivelarlo è stata proprio l’ex Dama, facendo capire che a portarla a rompere con l’ex Cavaliere sarebbe stato uno sbaglio di quest’ultimo. Cosa è successo? L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 marzo 2023) È già scoppia una coppia nata neldi UeD. Stando a quanto emerso dai social, lad’amore fra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano è già giunta al. A rivelarlo è stata proprio l’ex Dama, facendo capire che a portarla a rompere con l’ex Cavaliere sarebbe stato uno sbaglio di quest’ultimo. Cosa è successo? L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nomituttipresi : @FrancescaBB3 È stata la scelta più vista della storia di ued ed è stata una delle poche puntate, se non l'unica, c… - Valentina_Deci : RT @ammirare_tutto: E PER FAVORE LA SCELTA PIÙ VISTA NELLA STORIA DI UED. COSÌ FELICE, LORO FACENDO SCOPPIARE I FEGATI A TODOS. Peace and… - ammirare_tutto : E PER FAVORE LA SCELTA PIÙ VISTA NELLA STORIA DI UED. COSÌ FELICE, LORO FACENDO SCOPPIARE I FEGATI A TODOS. Peace… - Elisa175629 : Best moment di ogni corteggiatrice sottona nella storia di UED #uominiedonne - aslkpoqw9 : Letteralmente questa storia della chiamata a pagamento una delle più belle sentite negli ultimi anni di ued -