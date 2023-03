Serio infortunio per Salvatore Sirigu, ex portiere del Napoli (Di sabato 25 marzo 2023) Grave infortunio per Salvatore Sirigu, ex portiere del Napoli A 36 anni la carriera di Salvatore Sirigu riceve uno scossone da cui sarà difficile riprendersi: il portiere della Fiorentina si è fratturato oggi il tendine d'Achille durante una partita di allenamento. Si tratta di un infortunio decisamente Serio, con tempi di recupero lunghi, È lo stesso infortunio subito da Spinazzola agli Europei. A breve Sirigu sarà operato, per poi iniziare il percorso riabilitativo in cui servirà tutta la sua volontà di ritornare in campo. Intanto gli è arrivato il messaggio di vicinanza della SSC Napoli. Ricordiamo che il portiere viola aveva vestito la casacca ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Graveper, exdelA 36 anni la carriera diriceve uno scossone da cui sarà difficile riprendersi: ildella Fiorentina si è fratturato oggi il tendine d'Achille durante una partita di allenamento. Si tratta di undecisamente, con tempi di recupero lunghi, È lo stessosubito da Spinazzola agli Europei. A brevesarà operato, per poi iniziare il percorso riabilitativo in cui servirà tutta la sua volontà di ritornare in campo. Intanto gli è arrivato il messaggio di vicinanza della SSC. Ricordiamo che ilviola aveva vestito la casacca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aceinibitore : @LucaHoganC Che sta un poco meglio è vero. Ci sono 2 problemi. Lui ha avuto un infortunio serio e dovrebbe giocare… - 12pedu12 : @deliux9 Come tutte quelle sul suo infortunio, quanto mi fanno fastidio i tentativi di attaccare la professionalità… - MarcoSimoni4 : @VinceTheI @NicoSpinelli8 Primo infortunio serio della carriera,ma va bene - presidentegoat : @MarcoSimoni4 Da quando ha firmato con PSG ha fatto tre partite di cui una con Empoli che ci costerà la Champions… - Giovann39862505 : RT @Frank_Fadeout: Poi gli dici che sono scemi e si incazzano pure Paragone Pogba contratto di 4 anni non gioca per infortunio serio Skri… -