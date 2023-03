MotoGP | Enea Bastianini 10º nelle prove libere di Portimao | “Manca un po’ di feeling”

(Di sabato 25 marzo 2023) Ledihanno dato un assaggio della forza di Bagnaia ma per il suo compagno di squadra,, c’è ancora da lavorare. Il nuovo pilota Ducati ha infatti chiuso al decimo posto al contrario di Pecco che ha concluso la sessione terzo con grandi motivazioni; naturalmente, per Bestia c’è ancora da ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : Enea Bastianini ha espresso tutte le sue sensazioni dopo la prima giornata di prove libere a Portimao #MotoGP… - Nicola89144151 : MotoGP: il combinato del GP del Portogallo Molto bene Pecco Bagnaia, da rivedere Enea, incoraggianti i VR46 - hiddenmerocks_ : RT @TTZEE_NotHappy: 3. Ducati Lenovo Team ???? ??: Ducati Desmosedici GP23 #1 Francesco Bagnaia ???? (?? ???????? MotoGP ?? 2022) #23 Enea Basti… - T1KPQ : RT @TTZEE_NotHappy: 3. Ducati Lenovo Team ???? ??: Ducati Desmosedici GP23 #1 Francesco Bagnaia ???? (?? ???????? MotoGP ?? 2022) #23 Enea Basti… - hybisbabe : RT @TTZEE_NotHappy: 3. Ducati Lenovo Team ???? ??: Ducati Desmosedici GP23 #1 Francesco Bagnaia ???? (?? ???????? MotoGP ?? 2022) #23 Enea Basti… -

...Yamaha) - + 0.306 07. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - + 0.403 08. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.449 09. Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - + 0.544 10....Bastianini ha chiuso al decimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, appuntamento che apre il Mondiale 2023 di. Il pilota italiano ha quindi acciuffato ...... prova che nel weekend aprirà il Mondiale di. La new entry australiana di Ktm chiude il ... Decimo tempo perBastianini, ultimo ad accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, dalla quale ...

MotoGP 2023. GP del Portogallo. Enea Bastianini: "Jack Miller L'ho tirato senza troppi problemi, colpa mia" - MotoGP Moto.it

Jack Miller è il più veloce nel venerdì di Libere a Portimao: il pilota KTM ha realizzato il nuovo record della pista in 1:37.709, precedendo l'Aprilia di Vinales e le Ducati di Bagnaia, Luca Marini e ...Difendere il numero uno sul cupolino della sua Ducati rossa. Ecco l’obiettivo di Francesco Bagnaia, in arte Pecco, che inizia la stagione 2023 di MotoGp da campione del mondo in carica. Ieri, insieme ...