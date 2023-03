Amelia Spencer si è sposata: l’abito della nipote di Lady Diana è un vero sogno (Di sabato 25 marzo 2023) La bellezza eterea è di famiglia. Capelli chiari e occhi color cielo, Amelia Spencer è la nipote di Lady Diana: il suo papà è Charles, fratello dell’amata principessa. E questi sono giorni speciali per lei, che, a tre anni dalla proposta, ha sposato il suo compagno Greg Mallett, personal trainer e guru del fitness. Prima … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 25 marzo 2023) La bellezza eterea è di famiglia. Capelli chiari e occhi color cielo,è ladi: il suo papà è Charles, fratello dell’amata principessa. E questi sono giorni speciali per lei, che, a tre anni dalla proposta, ha sposato il suo compagno Greg Mallett, personal trainer e guru del fitness. Prima … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

