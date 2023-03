Mezza Quaresima, parata e rogo della vecchia danno il via alla festa (Di venerdì 24 marzo 2023) La due giorni. Sabato 25 marzo in centro i gruppi folcloristici. Sul piazzale degli Alpini iniziative per i bambini e il tradizionale falò. Domenica la sfilata dei carri allegorici. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 marzo 2023) La due giorni. Sabato 25 marzo in centro i gruppi folcloristici. Sul piazzale degli Alpini iniziative per i bambini e il tradizionale falò. Domenica la sfilata dei carri allegorici.

Domenica arrivano i carri della sfilata di Mezza Quaresima: le modifiche alla viabilità Centro di Bergamo da vivere senz'auto domenica 26 marzo: torna, infatti, attraverso le vie di Bergamo, la seguitissima sfilata di Mezza Quaresima di gruppi mascherati e carri allegorici, iniziativa organizzata dal Ducato di Piazza Pontida con il sostegno del Comune di Bergamo. Una manifestazione dall'origine antica, entrata da ... Sfilata di mezza quaresima, presente anche Domitys Al via il conto alla rovescia per ol Rasgamènt de la Ègia e la sfilata di Mezza Quaresima , due tra le manifestazioni folcloristiche più importanti di Bergamo, che si svolgeranno per le vie della città sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 . Due iniziative, come da tradizione, ... Mezza Quaresima, parata e rogo della vecchia danno il via alla festa L'Eco di Bergamo Mezza Quaresima, parata e rogo della vecchia danno il via alla festa Domenica la sfilata dei carri allegorici. I gruppi folcloristici tornano a sfilare in centro città per la Festa di Mezza Quaresima (Foto di Bedolis) Due giorni di spettacoli e di folclore all'insegna ...