Torneo di Viareggio 2023: risultati e classifiche (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via il Torneo di Viareggio 2023, ecco di seguito i risultati e le classifiche della manifestazione internazionale dedicata al calcio giovanile. Seguiremo assieme tutte le partite di questa edizione, la numero 73, dello storico Torneo che lancia i campioni del domani. Detentrice del trofeo il Sassuolo, previsti gironi con ottavi, quarti, semifinali e finale, sul modello dei Mondiali. A seguire le classifiche aggiornate e tutti i risultati e i punteggi in tempo reale. TABELLONE E ACCOPPIAMENTI CALENDARIO classifiche Gruppo A – Girone 1 Sassuolo 6 Carrarese 4 Olympique Thiessois 1 Rukh 0 Gruppo A – Girone 2 Torino 4 Pontedera 3 Don Torcuato 1 APIA Leichhardt 0 Gruppo A – Girone 3 Empoli 6 Benevento 6 Westchester United 0 San Donato ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via ildi, ecco di seguito ie ledella manifestazione internazionale dedicata al calcio giovanile. Seguiremo assieme tutte le partite di questa edizione, la numero 73, dello storicoche lancia i campioni del domani. Detentrice del trofeo il Sassuolo, previsti gironi con ottavi, quarti, semifinali e finale, sul modello dei Mondiali. A seguire leaggiornate e tutti ie i punteggi in tempo reale. TABELLONE E ACCOPPIAMENTI CALENDARIOGruppo A – Girone 1 Sassuolo 6 Carrarese 4 Olympique Thiessois 1 Rukh 0 Gruppo A – Girone 2 Torino 4 Pontedera 3 Don Torcuato 1 APIA Leichhardt 0 Gruppo A – Girone 3 Empoli 6 Benevento 6 Westchester United 0 San Donato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tuttoilcalcio7 : Torneo di Viareggio, Fiorentina-Seravezza 4-0 (20’ Harder, 33’, 65’ Presta, 77’ Sene’) In tribuna Enrico Chiesa. L… - Fiorentinanews : Altra netta vittoria per la #Fiorentina al #TorneodiViareggio. #Presta è implacabile, gloria anche per #Sene: viola… - ParliamoDiNews : LIVE – Fiorentina-Seravezza 3-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) - gazzettaGranata : Torneo di Viareggio, i prestiti del Torino: giovani con esperienza tra i grandi - Toro_News : ???? | GIOVANILI I profili e l'identikit dei giocatori presi in prestito da #Ludergnani per la manifestazione -