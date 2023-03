Napoli, 18enne ucciso a Mergellina: convalidato fermo presunto killer (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Il gip di Napoli ha convalidato il fermo per omicidio volontario con aggravante del metodo mafioso nei confronti di Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di aver esploso i colpi di pistola che hanno ucciso Francesco Pio Maimone, 18 anni, nella notte tra il 19 e 20 marzo nella zona degli chalet di Mergellina, a Napoli. Il giudice ha disposto per Valda la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’udienza di convalida del fermo, che si è tenuta nel carcere di Secondigliano, il 19enne, difeso dall’avvocato Antonio Iavarone, si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Sempre in mattinata è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli sul corpo del 18enne ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Il gip dihailper omicidio volontario con aggravante del metodo mafioso nei confronti di Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di aver esploso i colpi di pistola che hannoFrancesco Pio Maimone, 18 anni, nella notte tra il 19 e 20 marzo nella zona degli chalet di, a. Il giudice ha disposto per Valda la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’udienza di convalida del, che si è tenuta nel carcere di Secondigliano, il 19enne, difeso dall’avvocato Antonio Iavarone, si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Sempre in mattinata è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura disul corpo del...

