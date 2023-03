Evasione Airola, Di Giacomo (S.PP.): “Istituti per minori palestre per emulare i grandi” (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La duplice Evasione dei due giovani detenuti dal carcere per minori di Airola – dopo quella di gennaio del ragazzo di origini egiziane dal carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, la clamorosa fuga di Natale dal Beccaria-Milano di cinque giovani detenuti, le rivolte in numerosi Istituti del Sud, le decine di incendi appiccati in cella, la violenta aggressione all’Istituto minorile Malaspina di Palermo contro due agenti penitenziari – è solo l’ennesima Evasione annunciata. E’ da mesi che lanciamo, inascoltati, l’allarme sulla situazione gravissima in cui versano gli Istituti per minori diventati “palestre” per emulare i “grandi”. A sostenerlo è Aldo Di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La duplicedei due giovani detenuti dal carcere perdi– dopo quella di gennaio del ragazzo di origini egiziane dal carcerele Ferrante Aporti di Torino, la clamorosa fuga di Natale dal Beccaria-Milano di cinque giovani detenuti, le rivolte in numerosidel Sud, le decine di incendi appiccati in cella, la violenta aggressione all’Istitutole Malaspina di Palermo contro due agenti penitenziari – è solo l’ennesimaannunciata. E’ da mesi che lanciamo, inascoltati, l’allarme sulla situazione gravissima in cui versano gliperdiventati “” peri “”. A sostenerlo è Aldo Di ...

