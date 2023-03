Padova è la meta perfetta per le vacanze di Pasqua (Di martedì 21 marzo 2023) Una meta perfetta per trascorrere le vacanze di Pasqua o fare una gita fuori porta, è la meravigliosa Padova, un vero e proprio scrigno di tesori artistici e culturali che ne fanno... Leggi su europa.today (Di martedì 21 marzo 2023) Unaper trascorrere ledio fare una gita fuori porta, è la meravigliosa, un vero e proprio scrigno di tesori artistici e culturali che ne fanno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : RT @FraLucaSantato: A metà aprile rientro in Italia per un po' di riposo. Sarò a Padova da noi frati cappuccini. Chi volesse incontrarmi an… - padovamusei : RT @PadovaCultura: Furono una testimonianza del progresso socio-economico di numerose #città e precorritrici del moderno sindacalismo e del… - PadovaCultura : Furono una testimonianza del progresso socio-economico di numerose #città e precorritrici del moderno sindacalismo… - falconiofr : RT @FraLucaSantato: A metà aprile rientro in Italia per un po' di riposo. Sarò a Padova da noi frati cappuccini. Chi volesse incontrarmi an… - MissioniPadova : RT @FraLucaSantato: A metà aprile rientro in Italia per un po' di riposo. Sarò a Padova da noi frati cappuccini. Chi volesse incontrarmi an… -