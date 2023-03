Previsioni dei prezzi 2023: Metacade e Avalanche iniziano l’anno alla grande (Di martedì 28 febbraio 2023) Con tutta la community degli investitori in criptovalute che spera di essersi ormai buttata alle spalle il fondo del brutale mercato ribassista, gli investitori stanno rapidamente determinando dove potrebbero trovarsi le opportunità per ottenere i maggiori rendimenti dell’anno. Un piccolo numero di progetti ben consolidati ha già mostrato segni impressionanti quest’anno, come le prestazioni dello sfidante layer-1 Avalanche. Nonostante l’attuale insicurezza del mercato, la previsione dei prezzi di Avalanche è rimasta positiva. Tuttavia, l’attenzione si concentra maggiormente su un progetto in fase iniziale chiamato Metacade, che sembra essere la scelta migliore di molti esperti tra quelli con le maggiori possibilità di registrare guadagni da capogiro quest’anno. Metacade sembra essere ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 28 febbraio 2023) Con tutta la community degli investitori in criptovalute che spera di essersi ormai buttata alle spalle il fondo del brutale mercato ribassista, gli investitori stanno rapidamente determinando dove potrebbero trovarsi le opportunità per ottenere i maggiori rendimenti del. Un piccolo numero di progetti ben consolidati ha già mostrato segni impressionanti quest’anno, come le prestazioni dello sfidante layer-1. Nonostante l’attuale insicurezza del mercato, la previsione deidiè rimasta positiva. Tuttavia, l’attenzione si concentra maggiormente su un progetto in fase iniziale chiamato, che sembra essere la scelta migliore di molti esperti tra quelli con le maggiori possibilità di registrare guadagni da capogiro quest’anno.sembra essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp84096951 : @Fuerteapache94 Scusami, ero convinto di scrivere ad un tifoso della rubentus che fa delle previsioni sulla vincita… - Maryss84 : @MrESTINZIONE Spesso è colpa dei genitori ma altrettante volte no. Non puoi dare insegnamenti su tutte le possibili… - BITCHYFit : Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Le previsioni dei concorrenti - moneypuntoit : I risultati economici del 2022 fanno ben sperare, anche se la contrazione dei mutui e l’inflazione restano segnali… - aldosele : @Emorroid @lucianocapone Guardi che perdere in un anno il 10/15% di quota di mercato non è affatto poco. Inoltre i… -