1°febbraio 1963 | Buon Compleanno e forza Pietro

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "Quando toccherai, il fondo con le dita, la riconoscerai, ladella vita che ti trascinerà con sé", canta Vallesi. Un altro brano struggente di Paolo si intitola 'Le persone inutili'. Siamo entrati nel mese di febbraio, quello di Sanremo. A sei giorni dall'inizio del Festival della canzone italiana compie sessant'anniPuzone, tra i calciatori protagionisti del film di Nino D'Angelo 'Quel ragazzo della curva B'. Ma non solo, considerato che esordì in Serie A in Napoli-Cesena del 7 marzo 1982: quella partita citata da Massimo Troisi nella pellicola 'Scusate il ritardo'. Quattro presenze totali in Serie A e 54 nel torneo cadetto tra Cavese e Catania. Nella stagione del primo scudetto della storia partenopea non scese mai in campo in campionato e poco in Coppa Italia. Lui e Maradona: nel novembre '98 c'era anche Puzone nella trasmissione di ...