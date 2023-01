Persero la vita in tutto nove persone: tra queste, c'era, leggenda del basket, assieme alla figlia Gianna. Poco dopo l'incidente, in tutto il mondo sono nate iniziative in memoria dell'...Giovedì 26 gennaio Reggio ha ricordato il campione americano di baskete la figlia di 13 anni Gianna Maria, anch'essa cestista, scomparsi entrambi nell'area di Los Angeles nel 2020, in un incidente in elicottero in cui persero la vita complessivamente nove ...

Tre anni fa moriva Kobe Bryant: la storica intervista a Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Radio Deejay

Kobe Bryant, tre anni dalla scomparsa di un vecchio cuore rossonero Pianeta Milan

NBA, TRE ANNI FA CI LASCIAVA KOBE BRYANT SNAI Sportnews

L’AC Milan ricorda Kobe Bryant. Il gigante dal cuore rossonero Il Milanista

Reggio Emilia ricorda Kobe Bryant a tre anni dalla morte: fiori e proiezione gratuita del docufilm sul campione Corriere

