Udine | incendio in comunità per minori | un morto e due feriti

(Di sabato 31 dicembre 2022) È drammatico il bilancio a seguito di undivampato la notte scorsa in unaper ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato (). Una persona è morta e altre due – una delle quali minorenne – sono rimaste intossicate a causa del rogo. La vittima, secondo quanto riporta l’Ansa, è un ragazzo minorenne, cittadino albanese, mentre l’altro giovane ferito e portato a Verona, in condizioni molto gravi, è di nazionalità ghanese e ha sedici anni. Il secondo ferito non è in gravi condizioni ed è ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di. Sarebbe un operatore della struttura, adulto, che avrebbe riportato ustioni in varie parti del corpo. Dalle prime ricostruzioni, l’sarebbe divampato intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili ...

