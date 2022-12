Morte Ratzinger | cosa accadrà ora | possibili scenari per le esequie

Leggi su italiasera

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – In queste ore, dopo ladel Papa emerito Benedetto XVI, in Vaticano si sta decidendo come si dovranno svolgere i solenni funerali di. Con ladel Papa emerito, si aprono infattiinediti. Potrebbe essere lo stesso Bergoglio a presiedere i funerali solenni del suo predecessore. Il liturgista don Claudio Magnoli, consultore della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, interpellato dall’Adnkronos nelle ore in cui la Chiesa era riunita in preghiera per il Papa emerito, ha spiegato: “?Dal punto di vista liturgico, credo che quando avverranno leverrà utilizzato sostanzialmente il rituale che si prevede per ledei Papi dal momento che conparliamo di un Pontefice. La differenza ...