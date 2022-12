Incendio in comunità per ragazzi in Friuli | un morto e due feriti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una persona è morta e altre due - una delle quali minorenne - sono rimaste intossicate in undivampato la notte scorsa in unapera Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine). Uno dei dueè un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona. Le sue condizioni sono gravi. L'è divampato intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, allertati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Sul posto operano anche i Carabinieri della Compagnia di Udine e la Polizia della Questura di Udine.

