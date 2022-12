I papi del Dopoguerra | dall' antimarxista Pio XII al teologo Benedetto XVI | le schede

Corriere della Sera

Seisi sono succeduti nell'ultimo secolo, attraversando la Guerra fredda, la crisi della fede e la nuova modernità: ecco chi erano e qual era la loro ......il 19 aprile2005, al quarto scrutinio. Nel 2013 la rinuncia. Prima di lui occorre risalire a Gregorio XII il 4 luglio 1415, e prima ancora a Celestino V il 13 dicembre 1294, per trovareche ... Dopo Joseph Ratzinger non vedremo più due Papi in Vaticano: ecco perché Sei papi si sono succeduti nell'ultimo secolo, attraversando la Guerra fredda, la crisi della fede e la nuova modernità: ecco chi erano e qual era la loro storia ...“I due Papi”, la storia del rapporto tra Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, e Jorge Bergoglio, Papa Francesco, religiosi, ma prima di tutto uomini.