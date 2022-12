Francesca Fialdini nel pomeriggio di Capodanno su Rai 1

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nella puntata di “Da noi… a ruota libera” in onda dalle 17.20 tra gli ospiti Matilde Gioli, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Giovanni Scifoni e Simon & The Stars– ph Assunta ServelloNeldi, appuntamento su Rai1, alle 17:20, cone “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Gli ospiti della prima puntata dell’anno saranno: Matilde Gioli, attrice e conduttrice di talento, una carriera con un successo dietro l’altro, dagli inizi con “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì, fino alla serie che ...

Italia News

La sua presentazione sul palco del concorso è stato un tuffo nel passato per il pubblico che vi ha assistito, dato che, conduttrice di questa edizione, ha nominato direttamente ...A Capodanno c'è solo una parola d'ordine: Brillare. Eincarna alla perfezione il concetto con il look scelto in occasione della prima puntata dell'anno di Da noi.a ruota libera , in onda il 1° gennaio 2023 come di consueto su Rai 1. L'... RAI1: DA NOI… A RUOTA LIBERA IL 1° GENNAIO ALLE APPUNTAMENTO CON FRANCESCA FIALDINI Nella puntata di "Da noi… a ruota libera" in onda dalle 17.20 tra gli ospiti Matilde Gioli, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Giovanni Scifoni e ...Molti cantanti dopo l'uscita da Amici non hanno avuto il successo che meritavano e sono stati rapidamente dimenticati dalle case discografiche, anche se non dal pubblico. Tra di loro, c'è un'amatissim ...