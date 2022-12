Diocesi | domenica campane a lutto in tutte le parrocchie

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 dicembre 2022) Bergamo. Riti di suffragio inlebergamasche, per ricordare la scomparsa di Papa Emerito Benedetto XVI. Così ha disposto ladi Bergamo, diramando una nota in cui si spiegano, in maniera dettagliata, tutti i crismi da seguire nel corso delle funzioni. Messe di suffragio che andranno celebrate sia nella giornata di1 gennaio che per i giorni a venire, fino al 5 gennaio, mattinata in cui verranno celebrati i funerali del Papa emerito. Tra le indicazioni, che portano la firma del Vescovo Francesco Beschi, anche la volontà di far suonare aledile chiese1 gennaio a mezzogiorno e giovedì 5 gennaio alle 9.30 in concomitanza con l’inizio dei funerali. Il Vescovo celebrerà poi una messa di ...