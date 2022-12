(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilè stato un buon anno per quanto riguarda la serialità, tra novità, gradite conferme e nuovi viaggi in mondi ormai conosciuti al grande pubblico. Prima menzione necessaria va alla prima stagione di “”,di Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars, prequel di Rogue One. Creata da Tony Gilroy, racconta la storia della spia ribelle Cassian(interpretato da Diego Luna) in cerca della sorella, negli anni della formazione dell’Alleanza ribelle. Lautilizza diversi generi per raccontare la Resistenza della Ribellione contro l’Impero, con uno sviluppo più realistico che fantascientifico, per addentrarsi meglio in una dimensione politica molto spesso crudele. Sempre distribuita sulla piattaforma di Topolino è la prima stagione di “The Bear”. Ideata da Christopher Storer, mostra ...

Come per, ci sentiamo di specificare che anche, per tempistiche e tematiche, sia lontana dal poter incontrare i palati di chiunque. È infatti una produzione che cerca pochissimi ...I personaggi che circondano Cassian sono ancor più vividi e carismatici distesso (... 3Apple TV+ Il punto di partenza sci - fi è semplice ma geniale allo stesso tempo: i dipendenti di ... Da “Andor” a “Scissione”: ecco le migliori serie del 2022 Dal gran finale di Better Call Saul a novità come Scissione, The Sandman e House of the Dragon, fino al caso Moro riletto da Bellocchio: ripercorriamo le serie TV più importanti del 2022.Le migliori serie tv andate in onda nel 2022, da The Bear a Heartstopper ecco quelle da recuperare assolutamente.