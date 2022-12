Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2022 ore 17 | 15

(Di venerdì 30 dicembre 2022)DEL 30 DICEMBREORE 16:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO IN ESTERNA SI SEGNALANO LUNCHE CODE DA PONTINA A TUSCOLANA ED IN INTERNA CODE ALLALTEZZA DI VIA FLAMINNIA LUNGHE CODE ANCHE SULLA A1 FIRENZEDA ORTE A PONZANO ROAMANO VERSO FIRENZE E PIU’AVANTI DA ATTIGLIANO A ORVIETO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A COLLEVERDE NEI DUE SENSI. INFINE, CODE SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA E ALTEZZA LA STORTA IN AMBE DUE LE DIREZIONI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

