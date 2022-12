Putin rafforza l' asse con Xi | Capodanno con coprifuoco a Kiev

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il presidente russo Vladimire il leader cinese Xi Jinping hanno promesso di approfondire la loro cooperazione bilaterale, mentre Mosca continua l'offensiva in Ucraina tra attacchi con droni e razzi e bombardamenti su larga scala. In un incontro in videoconferenza i due leader hanno discusso delmento dei legami tra Mosca e Pechino sullo sfondo di quelle che hanno definito "tensioni geopolitiche".ha espresso il desiderio di estendere la collaborazione militare tra i due Paesi e ha poi detto di aspettarsi una visita di Xi a Mosca in primavera. Questo viaggio "dimostrerà al mondo intero la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave, e diventerà il principale evento politico dell'anno nelle relazioni bilaterali", ha rimarcato, sottolineando che il Cremlino mira a "re la cooperazione ...