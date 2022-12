Putin a Xi Jinping | «Rafforziamo la cooperazione militare»

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mosca intende rafforzare lae tecnico-tra Russia e Cina, come riportato dalla Tass. Vladimirlo ha detto a Xidurante un collegamento video. Nel corso del colloquio il Presidente russo ha elogiato lo stato delle relazioni con Pechino come le migliori di sempre. «Non ho dubbi che troveremo l'occasione per incontrarci di persona», ha riferito il Cremlino al Presidente cinese. «Ti aspettiamo, caro presidente, caro amico, la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca».ha concluso dicendo di attendere il presidente cinese a Mosca nella primavera del 2023 per una visita di Stato.