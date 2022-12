Operatore ecologico ferisce i colleghi a colpi di pistola | poi si siede e si spara un colpo alla testa | choc ad Alghero

La Repubblica

L'uomo, per ragioni ancora sconosciute, avrebbe colpito alle gambe i suoi colleghi e, solo grazie all'intervento di un terzo, avrebbe desistito nella sua azione, che avrebbe potuto avere ...Le notizie sono ancora frammentarie: un, per ragioni ancora sconosciute, ha sparato alle gambe di due suoi colleghi e, secondo quanto si è appreso, solo grazie all'intervento di ... Via alle assunzioni alla Rap, disponibili 306 posti di operatore ecologico Le notizie sono ancora frammentarie: un operatore ecologico, per ragioni ancora sconosciute, ha sparato alle gambe di due suoi colleghi e, secondo quanto si è appreso, solo grazie all'intervento di un ...Spara ai colleghi e poi si uccide ad Alghero. Un operatore ecologico ha sparato alle gambe i colleghi, all’interno dell’ecocentro comunale di Alghero, e poi, rivolgendo l’arma verso se stesso, si è ...