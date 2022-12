La strategia russa riprende la cantilena nucleare | e dimentica il generale Kutuzov

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Odessa, dal nostro inviato. Giovedì. L’esercito russo si è scatenato in uno dei più massicci bombardamenti sulle città dall’inizio della guerra. L’ottavo, per dilapidazione di missili e razzi e droni, secondo la classifica della difesa ucraina: più di 120 missili solo nella mattina. La contraerea ne ha intercettato la maggioranza. Ci sono stati nuovi danni rilevanti alla fornitura di elettricità a Kyiv, a Kharkiv, a Lviv e in molte altre città. Almeno due missili sono caduti anche su Odessa, uno verso la centrale elettrica di Usatovo, l’altro nella zona industriale del porto vicino alla stazione ferroviaria di Peresyp. Le interruzioni della rete elettrica e di internet si sono moltiplicate, ma ancora una volta la città mostra di vivere come se una vita così potesse diventare normale. Camminavo nel parco del centro stamattina e, forse per la memoria fresca della visita alla scalinata, ...

Il Foglio

