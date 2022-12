Infortunio per Szczesny in amichevole

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 30 dicembre 2022)perdurante l’della Juventus contro lo Standard Liegi. La partita, che si è giocata allo Juventus Stadium, è l’ultima prima della ripresa del campionato. La sfida è terminata con il risultato di 1 a 1, per i bianconeri ha segnato il giovane Soulé, che si candida per una maglia da titolare alla ripresa del campionato. La gara ha visto quasi tutti i giocatori della squadra coinvolti, con ben 11 cambi operati da Allegri nella ripresa.: il polacco esce dopo 45 minuti Il portiere della Juventus,, è uscito dopo il primo tempo nell’contro lo Standard Liegi. Nella ripresa è stato sostituito da Perin, dopo aver accusato un problema al collo. Si è trattato di un cambio precauzionale, per non compromettere ...