(Di venerdì 30 dicembre 2022) Giorgia Meloni ribatte colpo su colpo, superando sia Mario Draghi che Giuseppe Conte. È stata una lunghissima conferenza stampa quella tenuta dal premier per la fine del 2022, con un numero di domande e risposte da record. La leader di Fratelli d'Italia ha anche scherzato, portandosi le mani alle orecchie come fosse un quiz televisivo.

Il 'settlement agreement' per il mancato raggiungimento del requisito di pareggio prevede una multa da 3,5 milioni di euro, a cui si aggiunge una sanzione di ulteriori 19,5 milioni di ...La nomina ufficiale spetta all'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Joseph Borrel, ma il nome di Luigi Di Maio è quello evidenziato in giallo tra i quattro ...